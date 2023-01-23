『お得な2個セットネイチャーズプロテクション ＤＯＧ ホワイトドッグ 1.5kg【2024年最新】 』はヤフオクでから04月01日 06時 15分に出品され04月01日 06時 15分に終了予定です。即決価格は7,582円に設定されています。現在630件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
お得な2個セットネイチャーズプロテクション ＤＯＧ ホワイトドッグ 1.5kg
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 15.40 cm
横幅 : 24.30 cm
奥行 : 38.80 cm
重量 : 3.09 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7582円
630 入札履歴
終了
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