『TIFOSI 流行 シールド 競技 Davos [ダヴォス アジアン マットブラック スモーク/ACレッド/クリア] 1510100101【お歳暮】』はヤフオクでから03月12日 01時 28分に出品され03月12日 01時 28分に終了予定です。即決価格は7,582円に設定されています。現在920件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 重量：33ｇ

サイズ：M〜L

フレームタイプ：フルフレーム

レンズ横：135mm縦43.5mm鼻幅16.5mmテンプル147mm

レンズの種類：レンズ交換（3枚）