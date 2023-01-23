『オゥパラディ AUX PARADIS 香水 フレグランス 季節限定 限定 オードパルファム EDP 30ml ミニボトル スプリングガーデン【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月28日 16時 38分に出品され03月28日 16時 38分に終了予定です。即決価格は7,578円に設定されています。現在831件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

オゥパラディ AUX PARADIS 香水 フレグランス 季節限定 限定 オードパルファム EDP 30ml ミニボトル スプリングガーデン



【商品説明】

・仕様:香水/フレグランス

・付属品:なし

・商品サイズ(約):30ml

・種類:スプリング ガーデン オードパルファム

・素材:エタノール 香料 水



【サイズ】

高さ : 3.00 cm

横幅 : 9.30 cm

奥行 : 12.20 cm

重量 : 120.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。