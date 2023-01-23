『オゥパラディ AUX PARADIS 香水 フレグランス 季節限定 限定 オードパルファム EDP 30ml ミニボトル スプリングガーデン【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月28日 16時 38分に出品され03月28日 16時 38分に終了予定です。即決価格は7,578円に設定されています。現在831件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
オゥパラディ AUX PARADIS 香水 フレグランス 季節限定 限定 オードパルファム EDP 30ml ミニボトル スプリングガーデン
【商品説明】
・仕様:香水/フレグランス
・付属品:なし
・商品サイズ(約):30ml
・種類:スプリング ガーデン オードパルファム
・素材:エタノール 香料 水
【サイズ】
高さ : 3.00 cm
横幅 : 9.30 cm
奥行 : 12.20 cm
重量 : 120.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7578円
831 入札履歴
終了
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