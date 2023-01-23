『Roland ローランド モニターヘッドホン RH-A7-BK オープンエア型 ブラック【お歳暮】』はヤフオクでから03月05日 18時 00分に出品され03月05日 18時 00分に終了予定です。即決価格は7,574円に設定されています。現在458件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Roland ローランド モニターヘッドホン RH-A7-BK オープンエア型 ブラック
【商品説明】
・デジタルピアノなど電子楽器演奏に最適なオープンエアヘッドホン
・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：
【サイズ】
高さ : 12.00 cm
横幅 : 26.00 cm
奥行 : 33.00 cm
重量 : 480.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7574円
458 入札履歴
終了
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