『Burago 1/18 Scale Diecast - 18-16008 Ferrari 488 GTB Rosso red【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 18時 10分に出品され03月31日 18時 10分に終了予定です。即決価格は7,574円に設定されています。現在241件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Burago 1/18 Scale Diecast - 18-16008 Ferrari 488 GTB Rosso red
【商品説明】
・Burago 1/18 Scale Diecast - 18-16008 Ferrari 488 GTB Rosso red
【サイズ】
高さ : 13.00 cm
横幅 : 17.00 cm
奥行 : 34.00 cm
重量 : 1.02 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
※サイズ・カラーなどのご希望がある場合は、ご注文前にお問合せくださいませ。
※他モールでも併売しているため、タイミングによって在庫切れの可能性がございますのでご了承ください。その際は、別途ご連絡させていただきます。
セラーコード：X01BMDWMDQ
ダイハツ タントカスタム 非売品ミニカー ブラック
¥ 7570
トミカプレゼンツ ブラーゴ シグネチャーシリーズ 1:18 FXX-K EVO(スペシャルカラー)
¥ 7570
1/24 スポーツカーシリーズ No.111 カストロール RB スカイライン GT-R Gr.N
¥ 7569
トミカリミテッドヴィンテージ ネオ 1/64 TLV-あぶない刑事08 ニッサングロリア 4ドアHT V20ツインカムターボ 港304 完成
¥ 7568
TARMACWORKS 1/43 RWB 993 Motul 完成品
¥ 7568
bruder ブルーダー Jeep Rubicon&マウンテンバイク（フィギュア付き） BR02543
¥ 7568
ジク (SIKU) フォルクナーモービル キャンピングカー Wiesmann Roadster付き 1/50 SK1943
¥ 7568
モンスタージャム 公式 Max-D Maximum Destruction New 2023 モンスタートラック コレクターダイカスト車 並行輸入
¥ 7568
CARNEL 1/43 日産 GT-R Track edition engineered by nismo (R35) 2017 Brill
¥ 7568
ホットウィール(Hot Wheels) ベーシックカー Kアソートミニカー36台入り BOX販売 3才~ 98HK-C4982 1/64
¥ 7568
CARNEL 1/43 日産 GT-R Track edition engineered by nismo (R35) 2017 Brill
¥ 7567
New-Ray 1/72 Scale Diecast 26113 - Bell Boeing V-22 Osprey - Grey
¥ 7566
New-Ray 1/72 Scale Diecast 26113 - Bell Boeing V-22 Osprey - Grey
¥ 7566
New-Ray 1/72 Scale Diecast 26113 - Bell Boeing V-22 Osprey - Grey
¥ 7566
New-Ray 1/72 Scale Diecast 26113 - Bell Boeing V-22 Osprey - Grey
¥ 7566
NOREV（ノレブ） 1/43 フォード フォーカス RS 2016 ブラック
¥ 7566
チョロQ スカイライン GT-R (R34) STD 01
¥ 7566
タミヤ 1/24 スポーツカーシリーズ No.268 ザナヴィ ニスモ GT-R R34 プラモデル 24268
¥ 7566
落札価格7574円
241 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！