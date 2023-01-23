『Burago 1/18 Scale Diecast - 18-16008 Ferrari 488 GTB Rosso red【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 18時 10分に出品され03月31日 18時 10分に終了予定です。即決価格は7,574円に設定されています。現在241件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

Burago 1/18 Scale Diecast - 18-16008 Ferrari 488 GTB Rosso red



【商品説明】

・Burago 1/18 Scale Diecast - 18-16008 Ferrari 488 GTB Rosso red



【サイズ】

高さ : 13.00 cm

横幅 : 17.00 cm

奥行 : 34.00 cm

重量 : 1.02 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

※サイズ・カラーなどのご希望がある場合は、ご注文前にお問合せくださいませ。

※他モールでも併売しているため、タイミングによって在庫切れの可能性がございますのでご了承ください。その際は、別途ご連絡させていただきます。



セラーコード：X01BMDWMDQ

カテゴリ ゲーム、おもちゃ

ミニカー タグ Burago

1/18

Scale

Diecast

-

18-16008

Ferrari

488

GTB

Rosso

red