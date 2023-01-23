『CANARE カナレ L-4E6S L型XLRメス-XLRオス マイクケーブル (15m， 黒)【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月19日 05時 31分に出品され03月19日 05時 31分に終了予定です。即決価格は7,570円に設定されています。現在89件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

CANARE カナレ L-4E6S L型XLRメス-XLRオス マイクケーブル (15m， 黒)



【商品説明】

・※画像はイメージです。外皮膜の色目は画像と異なります。

・ケーブル:CANARE L-4E6S

・ハンダ:KR-19RMA

・プラグ:NEUTRIK NC3FRX−B / NC3MXX-B

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。