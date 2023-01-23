『綿の郷(ワタノサト) 日本製 久留米紬織作務衣 (LL， 黒)【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 01時 49分に出品され03月08日 01時 49分に終了予定です。即決価格は7,568円に設定されています。現在957件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

綿の郷(ワタノサト) 日本製 久留米紬織作務衣 (LL， 黒)



【商品説明】

・【3Lサイズ】着丈・・85cm 裄丈・・78cm ウエスト・・104~114cm ズボン丈・・105cm

・【LLサイズ】着丈・・83cm 裄丈・・76cm ウエスト・・94~104cm ズボン丈・・103cm

・【Lサイズ】着丈・・82cm 裄丈・・74cm ウエスト・・84~94cm ズボン丈・・102cm

・【Mサイズ】着丈・・77cm 裄丈・・73cm ウエスト・・76~84cm ズボン丈・・100cm

・【Sサイズ】着丈・・75cm 裄丈・・70cm ウエスト・・68~76cm ズボン丈・・97cm

・メイン素材: 綿

・素材構成: 綿



【サイズ】

高さ : 4.00 cm

横幅 : 30.80 cm

奥行 : 42.40 cm

重量 : 680.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

着物、浴衣 タグ 綿の郷(ワタノサト)

日本製

久留米紬織作務衣

(LL，

黒)