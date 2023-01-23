『マルエム ユニットバス専用手すり MT-600 600mm【お歳暮】』はヤフオクでから03月13日 00時 39分に出品され03月13日 00時 39分に終了予定です。即決価格は7,567円に設定されています。現在683件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
マルエム ユニットバス専用手すり MT-600 600mm
【商品説明】
・アンカー本体:耐腐食処理鋼+ステンレス
・サイズ:680×34×75mm
・原産国:日本
・手すり本体:脱塩ビ抗菌剤入り樹脂
・色:白
・重量:840g
【サイズ】
高さ : 7.00 cm
横幅 : 10.00 cm
奥行 : 82.00 cm
重量 : 900.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7567円
683 入札履歴
終了
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