『マルエム ユニットバス専用手すり MT-600 600mm【お歳暮】』はヤフオクでから03月13日 00時 39分に出品され03月13日 00時 39分に終了予定です。即決価格は7,567円に設定されています。現在683件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

マルエム ユニットバス専用手すり MT-600 600mm



【商品説明】

・アンカー本体:耐腐食処理鋼+ステンレス

・サイズ:680×34×75mm

・原産国:日本

・手すり本体:脱塩ビ抗菌剤入り樹脂

・色:白

・重量:840g



【サイズ】

高さ : 7.00 cm

横幅 : 10.00 cm

奥行 : 82.00 cm

重量 : 900.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。