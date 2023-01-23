『ナシカ光学「日本製」コンパクト ７倍双眼鏡 7×21-MC Bak-4プリズム 眼鏡対応 レンズキャップの2点セット【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 06時 35分に出品され03月31日 06時 35分に終了予定です。即決価格は7,566円に設定されています。現在891件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ナシカ光学「日本製」コンパクト ７倍双眼鏡 7×21-MC Bak-4プリズム 眼鏡対応 レンズキャップの2点セット



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 5.80 cm

横幅 : 10.80 cm

奥行 : 11.20 cm

重量 : 240.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。