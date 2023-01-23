AIFY キャットタワー 据え置き スリム 中型 大型猫 小型 ミニ ハンモック付 かわいい 爪とぎ おもちゃ ねこ 猫 ネコ 多頭飼い 麻【お歳暮】

商品情報

【商品名】

AIFY キャットタワー 据え置き スリム 中型 大型猫 小型 ミニ ハンモック付 かわいい 爪とぎ おもちゃ ねこ 猫 ネコ 多頭飼い 麻



【商品説明】

・【優れた耐久性】表面全体は柔らかい手触りで小さい子猫も安心に寝れます。商品に採用している天然サイザル麻は、摩擦に強く耐久性が高い麻で、爪とぎしても切れにくく、昇り降りをする時に脚を踏み込みしやすい素材になります。柱を中心に角ばった箇所を無くし、人が触っても、ねこちゃんが遊んでも怪我をしにくいデザインを心掛けて製造いたしました。

・【安心できるパーソナルスペース】 大きい隠れ家での猫ちゃんパーソナルスペースを確保できます。柔らかいシートで寝心地がステキです。穴を出したおネコちゃんの顔を見て、癒されます。

・【猫が喜ぶ機能満載】見晴らしのよい高台、大きい隠れ家、爪とぎポール、遊び放題の幅広い台座、



【サイズ】

高さ : 29.30 cm

横幅 : 43.50 cm

奥行 : 52.70 cm

重量 : 12.02 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。