『NETGEAR 卓上型コンパクト アンマネージプラス スイッチングハブ GS108PE ギガビット8ポート (PoE 4ポート 53W) 日本語GUI【2024年最新】 』はヤフオクでから04月16日 17時 17分に出品され04月16日 17時 17分に終了予定です。即決価格は7,562円に設定されています。現在597件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 NETGEAR GS108PにVLAN、QoS、ポートミラーリング、ループ検知、ブロードキャスト制御などの機能を搭載

ギガビットポート8つのうち4ポートがIEEE 802.3af 準拠のPoE給電に対応

日本語GUI対応で直感的に操作。簡単に設定・運用管理(ファームウェアの入替が必要な場合があります)

保証:リミテッドライフタイム保証(ACアダプタは2年保証)

365日年中無休の日本語電話・メールサポート(平日9時~20時、土日祝10時~18時)