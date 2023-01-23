『並行輸入 LogoArtスターリングシルバーPi Beta PhiハートペンダントチェーンIncluded【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月21日 06時 16分に出品され04月21日 06時 16分に終了予定です。即決価格は7,561円に設定されています。現在355件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
・シルバー SS040PBP
・925スターリングシルバー
・幅: 17.00?mm長さ: 22.00?mm
並行輸入 LogoArtスターリングシルバーAlpha Xi DeltaハートペンダントチェーンIncluded
¥ 7561
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¥ 7561
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¥ 7561
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落札価格7561円
355 入札履歴
終了
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