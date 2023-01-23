『【予約受付中】【送料無料】数量限定 カモ井 おせち料理 五葉（ごよう）全22品セット（約3〜5人前） 1セット おせち お正月【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月27日 01時 23分に出品され04月27日 01時 23分に終了予定です。即決価格は7,560円に設定されています。現在439件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 お祝い料理と鯛を詰め合わせた ボリューム感あるおせちです。＜約３〜５人前＞

重箱、飾り物はついておりません。

盛り付け例は6寸(18センチ)の重箱を使用しております。



※原料事情等により、お断りなく内容の一部を変更することがございます。