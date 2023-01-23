『Nike バッグ シューズバック ナイキ Nike Shoe Box Bag【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月10日 20時 26分に出品され03月10日 20時 26分に終了予定です。即決価格は7,560円に設定されています。現在387件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 Orange/White 海外よりNikeのシューズボックス型シューズバッグが登場！

持ち運びに便利な持ち手付き！

通気口も付いているので、スニーカーの保管にも使えます！

ポリエステル100％