『ミズノ(MIZUNO) 軟式用テニスラケット ディープインパクト 700 DeepImpact 700 オールラウンド用【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月07日 22時 48分に出品され04月07日 22時 48分に終了予定です。即決価格は7,560円に設定されています。現在742件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 商品カテゴリ クレセントスポーツ !店 テニス ラケット ソフトテニス スポーツ テニス ラケット 軟式、ソフトテニス

商品コード 63JTN65709-00AUG