『オーガニックコットン 猫のベッド ドット×チェック スクエアベッド mutter ミュッター【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 22時 06分に出品され03月10日 22時 06分に終了予定です。即決価格は7,560円に設定されています。現在971件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 mutterから発売されたオーガニックコットン製のスクエア型の猫用ベッド。

横幅 58cm 奥行 47cm

画像上からブラウン、ピンク、ブルーになります

オーガニックコットンは、「有機栽培綿」とも言われ、3年以上化学薬剤を使わない畑で、一切の農薬や化学肥料を使用しないで栽培された綿花のことです。さらにオーガニックコットンは加工の際も、化学薬剤なども使用せず製品化し、安心・安全で、人と地球に優しい商品です。

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こちらの猫のベッドは送料無料で発送いたします