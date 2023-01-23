『振袖 レンタル 成人式 結婚式 訳あり商品 安い 白 大輪菊黒ぼかし(R063)12月〜1月利用 対応身長154〜165cm RS1586【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 03時 23分に出品され03月19日 03時 23分に終了予定です。即決価格は7,560円に設定されています。現在346件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 まばゆい純白に浮かび上がる乱菊の地模様、グレイッシュピンクとボルドーの桜と、うねる波のように描かれた大菊…計算されたシックな色合いに大胆な構図が見事にマッチした、ハイセンスなデザインです。



【 ブランド 】-



【 着物寸法 】身丈164cm / 袖丈108cm / 裄丈68cm



【 対応身長 】154〜165cm



【 対応サイズ 】標準サイズ：バスト92cmまで / ヒップ96cmまで



【 素材 】ポリエステル

【1月ご利用の方】追加料金なしで、レンタル期間1ヶ月以上！12月1日から商品のお届けが可能です。



【 予約状況 】予約状況のカレンダーをご確認ください。