『女子袴 レンタル 卒業式 着物 ビューティーえんじ大輪ぼたん 袴 あさぎぼかししだれ桜 87cm〜98cm 身長 149cm〜166cm 学生 先生 袴レンタル 卒園式 着物レンタル【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月09日 08時 19分に出品され04月09日 08時 19分に終了予定です。即決価格は7,560円に設定されています。現在814件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品番号：msh231】
※対応身長:149cm〜166cm位 洋服サイズ:7〜13号まで
・教員・保育士・大学・短大・専門学校・謝恩会・大きめ小学生
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ご注文前に下記【予約状況】を必ずご確認ください。
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帯や小物等のコーディネートは掲載画像と異なる場合がございます。
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落札価格7560円
814 入札履歴
終了
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