『Yokokeハンドメイド人工多肉植物コサージュリストレットリアルなベリーグリーン植物ブートニアのウェディングの装飾2個 並行輸入品【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 08時 05分に出品され03月31日 08時 05分に終了予定です。即決価格は7,559円に設定されています。現在494件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品名Yokokeハンドメイド人工多肉植物コサージュリストレットリアルなベリーグリーン植物ブートニアのウェディングの装飾2個Yokoke Handmade Artificial Succulent Corsage Wristlet Realistic Berry Green Plants Boutonniere for Wedding Decor 2 Pcs (Corsage A)ブランド：Yokoke商品サイズ：高さ：4.9 cm横幅：13.9 cm奥行：17.3 cm重量：3089 g商品番号：色：Corsage a素材：Plastic