『BUFFALO バッファロー 外付けSSD ブラック 1.0TB SSD-PUT1.0U3-BKA【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 00時 02分に出品され03月18日 00時 02分に終了予定です。即決価格は7,559円に設定されています。現在311件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

BUFFALO バッファロー 外付けSSD ブラック 1.0TB SSD-PUT1.0U3-BKA



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 3.90 cm

横幅 : 12.60 cm

奥行 : 15.70 cm

重量 : 60.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。