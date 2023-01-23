【即日発送】【新品】FUJITSU arrows We FCG01 64GB ホワイト au版 SIMロック解除済み【お歳暮】

商品情報

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ブランド名：富士通

サイズ：約W71×H147×D9.4（最厚部10.2mm）

重量：約172g

内蔵メモリ容量 (RAM)：4GB

内蔵メモリ容量 (ROM)：64GB

SIM：nano SIM

CPU：Qualcomm? Snapdragon? 480 5G Mobile Platform 2.0GHz／2+1.8 GHz／6