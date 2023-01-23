『【即日発送】【新品】FUJITSU arrows We FCG01 64GB ホワイト au版 SIMロック解除済み【お歳暮】』はヤフオクでから04月11日 04時 43分に出品され04月11日 04時 43分に終了予定です。即決価格は7,553円に設定されています。現在944件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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ブランド名：富士通
サイズ：約W71×H147×D9.4（最厚部10.2mm）
重量：約172g
内蔵メモリ容量 (RAM)：4GB
内蔵メモリ容量 (ROM)：64GB
SIM：nano SIM
CPU：Qualcomm? Snapdragon? 480 5G Mobile Platform 2.0GHz／2+1.8 GHz／6
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落札価格7553円
944 入札履歴
終了
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