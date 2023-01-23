『イーテック わんにゃん浄水器 ペット用 容量1L【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月06日 01時 18分に出品され04月06日 01時 18分に終了予定です。即決価格は7,553円に設定されています。現在207件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
イーテック わんにゃん浄水器 ペット用 容量1L
【商品説明】
・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :18×8.5×24cm
・本体重量:0.79kg
【サイズ】
高さ : 9.60 cm
横幅 : 20.20 cm
奥行 : 24.40 cm
重量 : 820.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7553円
207 入札履歴
終了
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