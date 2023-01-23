『Petsfit 折りたたみペットケージ ペットハウス 犬用ソフトクレート 折りたたみ 猫 ポータブルケージ 持ち手付き 軽量 コンパクト グ【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月25日 00時 22分に出品され03月25日 00時 22分に終了予定です。即決価格は7,552円に設定されています。現在644件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Petsfit 折りたたみペットケージ ペットハウス 犬用ソフトクレート 折りたたみ 猫 ポータブルケージ 持ち手付き 軽量 コンパクト グ
【商品説明】
・【仕様】本体サイズ (幅X奥行X高さ) :78*54*66cm。本体の重さは3.6kg。収納サイズ：78x54x4cm。
・【室内外兼用で色んな場合に活躍】屋内に置いては中小型犬猫用ペットハウス、ペット用ドライブシート、室外にペット関連のアウトドアの場合ににご利用いただけます。持ち手が付いてるので、歩いて持ち運べるタイプのペットハウス。
・【折りたたみ式】ペットドライブボックスは折り畳み式で、使用していないときは、コンパクトに折りたたんで収納することができて便利です。小さく畳んでスペース節約できます。
・【耐久性に優れた生地】丈夫で軽量なワイヤーを採用、形状維持力があります。クレートはオックスフォ
【サイズ】
高さ : 5.50 cm
横幅 : 54.50 cm
奥行 : 76.50 cm
重量 : 3.77 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
Freedom NoーPull Harnessー 5/8 Wide XーSmall Brown， Chest 14ー20 by Wiggles Wag
¥ 7546
(STANLEY)スタンレー ウォータージャグ 7.5L
¥ 7546
10個セット GEX Harmony 国産 床材 柔ごこち 1kg 小動物 ハムスター 低アレルギー 消臭 抗菌 天然 日本製 フワフワ マット ハーモニー ジェックス
¥ 7546
マルカン ドッグフレンドルーム 天面フェンス付
¥ 7546
ペット用酸素室・酸素ケージ・酸素テント『ペット・オキシ・ホテル 』 (Mサイズ外寸：巾60×奥90×高60cm)
¥ 7546
ナチュラルペットフーズ テイストプラス 大麦若葉のペレット
¥ 7546
ラビット ワンタッチサークル ブラウン
¥ 7546
Kurgo Loft Jacket， Reversible Dog Coat， for Cold Weather， Waterーresistant D
¥ 7546
グラスハーモニーマルチ600
¥ 7546
Dog Life Jackets， Ripstop Pet Floatation Life Vest for Small， Middle， Large
¥ 7546
MEKBOK Extra Durable Pet Car Seat Cover for Dogs ー Full Length Fit for Most
¥ 7546
Comfort Zone ディフュ-ザ-2個 + リフィル マルチキャット カ-ミングキット (2ル-ムパック) 平和な家庭に | 獣医師推奨 | 猫
¥ 7546
Andis アンディス UltraEdge Blade ウルトラエッジブレード Oster オスター A5バリカン 替刃 （CryogenーX，Eli
¥ 7546
kuniklo Bunny Chew Toys for Teeth Grinding Natural Apple Wood Sticks Small
¥ 7546
VolksRose Wooden Hamster Playground Platform Hamster Climbing Toy Natural L
¥ 7546
Petsfit 折りたたみペットケージ ペットハウス 犬用ソフトクレート 折りたたみ 猫 ポータブルケージ 持ち手付き 軽量 コンパクト グ
¥ 7546
ハムスターケージ 飼育用具 お宅 超豪華 大型 簡単 シンプル 組み立て 3階 セット アクリル製 通風よく 大型透明ケージ 小動物専用
¥ 7545
ハムスターケージ 小動物用ケージ 鳥かご 60*39*45 オシャレ 大型 大空間 シンプル クリア 観察しやい 鉄檻 アクリル 通気性 掃除しやい 天板扉 正面扉
¥ 7545
落札価格7552円
644 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！