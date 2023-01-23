『Petsfit 折りたたみペットケージ ペットハウス 犬用ソフトクレート 折りたたみ 猫 ポータブルケージ 持ち手付き 軽量 コンパクト グ【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月25日 00時 22分に出品され03月25日 00時 22分に終了予定です。即決価格は7,552円に設定されています。現在644件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Petsfit 折りたたみペットケージ ペットハウス 犬用ソフトクレート 折りたたみ 猫 ポータブルケージ 持ち手付き 軽量 コンパクト グ



【商品説明】

・【仕様】本体サイズ (幅X奥行X高さ) :78*54*66cm。本体の重さは3.6kg。収納サイズ：78x54x4cm。

・【室内外兼用で色んな場合に活躍】屋内に置いては中小型犬猫用ペットハウス、ペット用ドライブシート、室外にペット関連のアウトドアの場合ににご利用いただけます。持ち手が付いてるので、歩いて持ち運べるタイプのペットハウス。

・【折りたたみ式】ペットドライブボックスは折り畳み式で、使用していないときは、コンパクトに折りたたんで収納することができて便利です。小さく畳んでスペース節約できます。

・【耐久性に優れた生地】丈夫で軽量なワイヤーを採用、形状維持力があります。クレートはオックスフォ



【サイズ】

高さ : 5.50 cm

横幅 : 54.50 cm

奥行 : 76.50 cm

重量 : 3.77 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。