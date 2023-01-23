『ロング丈 ダウンジャケット ダウンコート キッズ 男の子 フード付き ロングコート アウター 防寒 防風 冬 暖かい ゆったり 冬アウター 冬 通園 アウトドア【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 12時 26分に出品され03月29日 12時 26分に終了予定です。即決価格は7,550円に設定されています。現在172件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ふわふわでソフトな質感、柔らかな着心地で、軽量なダウンを使用しましたので保温性が高く暖かいです。柔らかい素材を使用して、着心地がいい防寒性、皮膚に刺激しないから安心
首元まで引き上げることができるフードは、脆弱な頸部を効果的に保護し、首からの熱の逃げを防ぎ、寒い冬でも常に暖かく快適に保つことができます。
寒い冬の間、自由に遊んだり、雪合戦の時も動きやすいです。普段着、誕生日、通学、クリスマス、ハロウィン、入学式、入園式、卒業式、卒園式、発表会、結婚式などの場合にお召しいただけます。
素材構成：ナイロン
表記サイズ
【120cm】バスト100cm 着丈62cm 袖長43.5cm 肩幅41cm
【130cm】バスト103cm 着丈65cm 袖長47cm 肩幅42cm
【140cm】バスト106cm 着丈68cm 袖長50.5cm 肩幅43cm
【150cm】バスト109cm 着丈71cm 袖長54cm 肩幅44cm
【160cm】バスト112cm 着丈74cm 袖長57.5cm 肩幅45cm
注意点
平置きでの採寸の為、若干の誤差が生じる可能性があります。
モニター画面により、画像の色味と多少異なる場合がございます。
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¥ 7546
パーカー highking ハイキング 子供服 stealth フーディー ブラウン
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パンツ highking / count パンツ 23（130〜160cm）
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アンダー アーマー Under Armour Kids Armour Fleece Big Logo Hoodie (Big Kids) キッズ・ジュ
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ハーレー Hurley Kids Long Sleeve Top & Leggings Set (Little Kids) キッズ・ジュニア Kids
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ボルコム Volcom Kids Frickin モダン ストレッチ (Toddler/Little Kids) キッズ・ジュニア Pants Baj
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Jordan Kids Air Round Up Skort Two-Piece Set (Little Kids) キッズ・ジュニア Kids
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バンズ Vans Kids Stay Cozy Jacket (Big Kids) キッズ・ジュニア Coats & Outerwear Zephyr
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ハーレー Hurley Kids Cargo Fleece ジョガー Pants (Big Kids) キッズ・ジュニア Pants Charcoal
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アンダー アーマー Under Armour Kids Rival Fleece Crew (Big Kids) キッズ・ジュニア Hoodies &
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アンダー アーマー Under Armour Kids Fleece ジョガーs (Big Kids) キッズ・ジュニア Pants Black/Bl
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アンダー アーマー Under Armour Kids Armour Fleece Big Logo Hoodie (Big Kids) キッズ・ジュ
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アディダス オリジナルス adidas オリジナルス Kids Adicolor Superstar Track Pants (Little Kids
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ボルコム Volcom Kids Over N Out Sweater (Little Kids/Big Kids) キッズ・ジュニア Sweater
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P最大12倍12/8限定 (取寄) アディダス キッズ ガールズ カラーブロック フーデット プルオーバー (ビッグ
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ジャケット MA-1 MA-1
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落札価格7550円
172 入札履歴
終了
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