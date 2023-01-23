ロング丈 ダウンジャケット ダウンコート キッズ 男の子 フード付き ロングコート アウター 防寒 防風 冬 暖かい ゆったり 冬アウター 冬 通園 アウトドア【2025年の人気アイテム】

商品情報

ふわふわでソフトな質感、柔らかな着心地で、軽量なダウンを使用しましたので保温性が高く暖かいです。柔らかい素材を使用して、着心地がいい防寒性、皮膚に刺激しないから安心



首元まで引き上げることができるフードは、脆弱な頸部を効果的に保護し、首からの熱の逃げを防ぎ、寒い冬でも常に暖かく快適に保つことができます。



寒い冬の間、自由に遊んだり、雪合戦の時も動きやすいです。普段着、誕生日、通学、クリスマス、ハロウィン、入学式、入園式、卒業式、卒園式、発表会、結婚式などの場合にお召しいただけます。



素材構成：ナイロン

表記サイズ

【120cm】バスト100cm 着丈62cm 袖長43.5cm 肩幅41cm

【130cm】バスト103cm 着丈65cm 袖長47cm 肩幅42cm

【140cm】バスト106cm 着丈68cm 袖長50.5cm 肩幅43cm

【150cm】バスト109cm 着丈71cm 袖長54cm 肩幅44cm

【160cm】バスト112cm 着丈74cm 袖長57.5cm 肩幅45cm



注意点

平置きでの採寸の為、若干の誤差が生じる可能性があります。

モニター画面により、画像の色味と多少異なる場合がございます。