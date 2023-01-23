(置き時計セット)(国内正規品) CASIO ウェーブセプター ソーラー電波時計 LWQ-10LJ-1A1JF＆DQD-805J-8JF レディース/電波/ブラック/革バンド(レザー)/新品【新年の贈り物】

商品情報

運営会社ホームは、1986年創立のショップで、人気 腕時計 メーカー 多種取り扱う 正規販売店 です。



casio(カシオ) の 定番人気 ウエーブセプターは ソーラー充電 が便利(タフソーラー)で、入学 進学 卒業 就職 退職 還暦祝い etc… 10 20 30 40 50 60 70 代 と幅広く支持を集め、多機能にも関わらずお求めやすい 価格帯 で オススメ。



デザイン は、シンプル・カジュアル・スポーティー と様々で、ビジネス(仕事) ・冠婚葬祭 から プライベート・普段使い もできる おしゃれ な時計まで。ファッション に合わせて アクセサリー 感覚でなど、老若男女 お使いいただけます。



メンズ・レディース(男性用・女性用) ギフトとしても人気の 電波腕時計 で、限定ラッピング や ペアウォッチ もご用意しております。



・彼女、彼氏への サプライズ

・カップル(恋人)、夫婦(嫁/夫/奥さん/旦那/妻)・パートナー と おそろい/お揃い で

・パパ、ママ(お母さん・お父さん)に 贈り物(おくりもの・贈りもの)etc…



誕生日/クリスマス/バレンタイン/ホワイトデー/結婚記念日 など、各種 イベント のプレゼントにいかがでしょうか？

(クリスマスプレゼント/誕生日プレゼント)