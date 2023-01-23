『(置き時計セット)(国内正規品) CASIO ウェーブセプター ソーラー電波時計 LWQ-10LJ-1A1JF＆DQD-805J-8JF レディース/電波/ブラック/革バンド(レザー)/新品【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月27日 18時 19分に出品され03月27日 18時 19分に終了予定です。即決価格は7,546円に設定されています。現在935件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
運営会社ホームは、1986年創立のショップで、人気 腕時計 メーカー 多種取り扱う 正規販売店 です。
casio(カシオ) の 定番人気 ウエーブセプターは ソーラー充電 が便利(タフソーラー)で、入学 進学 卒業 就職 退職 還暦祝い etc… 10 20 30 40 50 60 70 代 と幅広く支持を集め、多機能にも関わらずお求めやすい 価格帯 で オススメ。
デザイン は、シンプル・カジュアル・スポーティー と様々で、ビジネス(仕事) ・冠婚葬祭 から プライベート・普段使い もできる おしゃれ な時計まで。ファッション に合わせて アクセサリー 感覚でなど、老若男女 お使いいただけます。
メンズ・レディース(男性用・女性用) ギフトとしても人気の 電波腕時計 で、限定ラッピング や ペアウォッチ もご用意しております。
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落札価格7546円
935 入札履歴
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