『認知言語学の最前線 山梨正明教授古希記念論文集 ひつじ研究叢書 言語編 / 児玉一宏 〔本〕【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 02時 42分に出品され03月18日 02時 42分に終了予定です。即決価格は7,546円に設定されています。現在987件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 発売日:2021年06月 / ジャンル:語学・教育・辞書 / フォーマット:本 / 出版社:ひつじ書房 / 発売国:日本 / ISBN:9784894769939 / アーティストキーワード:児玉一宏



内容詳細:目次:Ｆｕｎｃｔｉｏｎｓ ａｎｄ Ａｓｓｅｍｂｌｉｅｓ/ 名称言語記号論の構想と展望/ 機能主義的格理論―Ｊａｋｏｂｓｏｎ的記述/ 属性の発見―英語中間構文における場所副詞を中心に/ 動詞と談話文脈から見たＷｉｌｌ ｙｏｕ依頼文―発話行為と認知言語学/ 主要部内在型関係節構文の概念的基盤―単純判断としての主要部内在型関係節/ 日中語の条件節由来の非従属化構文の対照―認知類型論の観点から/ 移動タイプの懸垂分詞構文とその動機づけ/ アスペクトと感情描出―スペイン語、日本語、英語の事例をもとに/ 連句の認知詩学〔ほか〕