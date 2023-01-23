『アリーナ 公式 レディース スイムウェア 水着 フィットネス 水泳 競泳 スイム FLA3920W 23FW【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月20日 13時 05分に出品され04月20日 13時 05分に終了予定です。即決価格は7,546円に設定されています。現在561件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
アクアビクスや水中ウォーキングをする方におすすめなフィットネス水着です。Yバックスタイルで泳ぎやすい形です。パッドは差し込み式となっており、パッドポケット内に収まるため脱ぎ着がしやすく、水の中でもしっかりフィットしてくれるので安心感があります。華やかなカラーリングを採用したアリーナ50周年限定デザインです。※この製品は縫製上、一点一点プリントの柄の見え方に違いが生じますので予めご了承ください。
※返品・キャンセルはお受けできません。
#アリーナ#arena#水泳
原産国：日本or中国
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落札価格7546円
561 入札履歴
終了
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