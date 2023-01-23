『Team Fan Apparel NFL Gameday Adult Pro Football TーShirt， Lightweight Tagles【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月15日 06時 36分に出品され04月15日 06時 36分に終了予定です。即決価格は7,546円に設定されています。現在618件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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|商品名
|Team Fan Apparel NFL Gameday Adult Pro Football TーShirt， Lightweight Tagless SemiーFitted Football TーShirt (San Francisco 49ers ー Black， Adult Small)
|ブランド名
|商品コメント
| Adult Gameday San Francisco 49ers football tshirt is the ideal shirt to wear on gameday; tshirt is super comfortable， runs true to size， and is great for showing team pride all year long; semiーfitted style makes it the perfect 49ers shirt for both men and women
Our San Francisco 49ers shirts come in team color， navy or black， and in heather charcoal; these shirts are the perfect fan apparel for tailgates and sports games; the lightweight tshirt is ideal for warmer weather or as an extra layer during colder months; essential 49ers apparel for football fans
Tagless shirt ensures the most comfortable fit; semiーfitted tshirt is made from a cotton poly blend; 3/4" doubleーneedle topstitched collar makes for comfortable fit around the neck and shoulders; doubleーneedle sleeve and bottom hems
High quality San Franciso graphic shirts for men and women; graphics will stay crisp wear after wear; thermal printed graphics are high definition， true team color， and resist fading; tshirt made with high stitch density for smoother printing surface
Our pro San Francisco 49ers tshirts for men and women make the best 49ers gift; San Francisco 49ers apparel is the perfect birthday or Christmas gift for any professional sports fan; mens tee perfect for tailgating， stadium fun， or watching the game at home
商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
0196543089685
商品コード
YS0000040637782815
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落札価格7546円
618 入札履歴
終了
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