『[国内盤UHD] 伊賀忍法帖 4Kデジタル修復 ULTRA HD Blu-ray[2枚組] (2023/4/28発売)【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月26日 10時 19分に出品され04月26日 10時 19分に終了予定です。即決価格は7,546円に設定されています。現在140件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【品番】 DAXA-5891



【JAN】 4988111156174



【発売日】 2023年04月28日



【アーティスト】

横田年昭|佐藤蛾次郎|真田広之|千葉真一|渡辺典子|斎藤光正|小川英|中尾彬|山田風太郎|森田富士郎|美保純|風祭ゆき|成田三樹夫



【収録内容】

［1］本編(ULTRA HD Blu-ray)

［2］本編(Blu-ray Disc)

〈CD〉サウンドトラック(BGMのみ)

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