『ロンバール ブリュット ナチュール NV Champagne Lombard Brut Nature フランス シャンパン シャンパーニュ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月06日 19時 27分に出品され04月06日 19時 27分に終了予定です。即決価格は7,546円に設定されています。現在687件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 生産者 シャンパーニュ・ロンバール

Champagne Lombard ヴィンテージ NV ワイン名 ブリュット・ナチュール

Brut Nature 容量 750ml 商品カテゴリ KATSUDA 勝田商店 銘醸ワイン専門 フランス シャンパーニュ 生産者 ラ行 ロンバール 食品 ドリンク、水、お酒 ワイン シャンパン、スパークリング

商品コード 1811-1-041