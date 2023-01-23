『最大36%★8/30限定 カンゴール リュック KANGOL 通学リュック legend3 デイパック 大容量 A4 29L 女子 男子 メンズ レディース 250-1520【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月30日 11時 50分に出品され03月30日 11時 50分に終了予定です。即決価格は7,546円に設定されています。現在167件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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イギリス生まれの人気帽子ブランド『KANGOL/カンゴール』の2層タイプのリュックサック。A4対応のコンパクトめなサイズ感ながらも、容量29Lかつ収納機能がしっかり備わっているので通学や部活、休日のお出かけにも活躍してくれるはず。また、レインカバーを備えているので雨の日も安心です。



表地 ｜ポリエステル

サイズ｜本体：約 W300×H450×D190（mm）

リュックストラップ：長さ 約 480〜950（mm）×幅 約 25〜85（mm）

重量 ｜約 980グラム

容量 ｜約 29L



※サイズは当店計測サイズとなります。商品により、若干の個体差が生じます。



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