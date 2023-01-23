『サボテン：エピテランサ 月世界 群生*幅8ｃｍ 現品！一品限り【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月01日 08時 53分に出品され04月01日 08時 53分に終了予定です。即決価格は7,546円に設定されています。現在482件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 本体幅：約8ｃｍ 樹高：約4.5ｃｍ 鉢径：12ｃｍ



＊数量ものの為、写真と若干形状が異なる場合がございます。

カテゴリ 花、ガーデニング

サボテン、多肉植物 タグ サボテン：エピテランサ 月世界 群生*幅8ｃｍ 現品！一品限り