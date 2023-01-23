『Popeye Golf Driver Golf Club Head Cover【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 08時 46分に出品され03月23日 08時 46分に終了予定です。即決価格は7,546円に設定されています。現在160件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|商品名
|Popeye Golf Driver Golf Club Head Cover
|ブランド名
|商品コメント
|High-quality synthetic leather material that offers fade resistant color， leather look and feel and easy to clean br Sleek flannel liner offers durability that protects your golf clubs from dings and scratches br High quality embroidered logos all over in contrast colors br Gathered back panel ensuring a secure fit that is easy to take on and off but not slip off br Sizing: 14 x 5.5 x 3 inches - One size fits standard driver golf club heads
商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
0793420676909
商品コード
YS0000040436538976
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落札価格7546円
160 入札履歴
終了
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