『マリアージュ フレール 紅茶の贈り物 (マルコポーロ ダージリンプリンストン アールグレイフレンチブルーNGS-7)【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月17日 09時 45分に出品され03月17日 09時 45分に終了予定です。即決価格は7,543円に設定されています。現在836件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
マリアージュ フレール 紅茶の贈り物 (マルコポーロ ダージリンプリンストン アールグレイフレンチブルーNGS-7)
【商品説明】
・【化粧箱入】
・スリープボックスでのお届けとなります。
・マリアージュ フレールの代名詞甘い花とフルーツが香るマルコ ポーロと青いブルーエの花が美しいフレンチタッチのアールグレイ、春摘みダージリンのオリジナルブレンド プリンストンが入った贅沢な詰め合わせ。
・内容マルコ ポーロ５０ｇ・アールグレイ フレンチ ブルー５０ｇ・ダージリン プリンストン５０ｇ×各１
【サイズ】
高さ : 7.70 cm
横幅 : 11.40 cm
奥行 : 26.60 cm
重量 : 600.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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終了
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