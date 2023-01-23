『西川 リビング 敷きパッド シングル 麻入り 滑り止め付き 置くだけで簡単 メッシュ構造 置くらく 洗える ベージュ OK-6015 207【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月26日 04時 57分に出品され04月26日 04時 57分に終了予定です。即決価格は7,539円に設定されています。現在910件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
西川 リビング 敷きパッド シングル 麻入り 滑り止め付き 置くだけで簡単 メッシュ構造 置くらく 洗える ベージュ OK-6015 207
【商品説明】
・お家で洗えるのでいつでも清潔にお使いいただけます。
・ふとんやマットレスの上に置くだけでOK。裏面が滑り止め加工されているので、ふとんやマットレスを持ち上げてゴムをかける手間なく使える敷きパッドです。
・サイズ：100×205cm
・生産国：中国
・表地には麻を30％使用。シャリ感があってサラッとしているので夏にぴったりです。
・表地：再生繊維（リヨセル）70％ 麻30％ 裏地：ポリエステル100％（メッシュ 滑り止めタイプ）
・裏側にメッシュ生地を使用。詰めものをつかっていないので、通気性もよく乾きやすくなっています。
【サイズ】
高さ : 8.00 cm
横幅 : 35.80 cm
奥行 : 42.80 cm
重量 : 960.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7539円
910 入札履歴
終了
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