『TOMMY HILFIGER バックパック AW0AW11827BDS ブランド ブランド品 プレゼント ギフト【お歳暮】』はヤフオクでから05月08日 20時 26分に出品され05月08日 20時 26分に終了予定です。即決価格は7,539円に設定されています。現在254件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品詳細】

ブランド名：TOMMY HILFIGER

オリジナル品番：AW0AW11827BDS

カラー：Black

サイズ：(約)縦38.5cm 横29cm マチ13cmストラップ長さ(約)41〜84cmストラップ立ち上がり(約)12〜37cm(調節可・取り外し不可)

重量：(約)344g

仕様 開閉：ファスナー内側：メッシュポケット×1外側：ファスナーポケット×1

素材：ポリエステル100%

付属品：無し

製造国：中国、その他

カテゴリ ファッション

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