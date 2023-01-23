『家電 SWAN スワン電器 Noel 卓上LEDライト 昼白色LEDタイプ ブラウン PEX-02BR【お歳暮】』はヤフオクでから04月25日 07時 39分に出品され04月25日 07時 39分に終了予定です。即決価格は7,534円に設定されています。現在809件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

SWAN スワン電器 Noel 卓上LEDライト 昼白色LEDタイプ ブラウン PEX-02BR



【商品説明】

・1年

・サイズ:幅14.5×奥行16×高40cm

・器具光束:560lm 色温度:5000K 平均演色性(Ra):70

・本体重量:1Kg

・消費電力:6W

・素材・材質:樹脂、アルミ、スチール

・電源:AC100V



【サイズ】

高さ : 16.80 cm

横幅 : 18.80 cm

奥行 : 36.20 cm

重量 : 1.20 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。