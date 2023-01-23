『家電 SWAN スワン電器 Noel 卓上LEDライト 昼白色LEDタイプ ブラウン PEX-02BR【お歳暮】』はヤフオクでから04月25日 07時 39分に出品され04月25日 07時 39分に終了予定です。即決価格は7,534円に設定されています。現在809件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
SWAN スワン電器 Noel 卓上LEDライト 昼白色LEDタイプ ブラウン PEX-02BR
【商品説明】
・1年
・サイズ:幅14.5×奥行16×高40cm
・器具光束:560lm 色温度:5000K 平均演色性(Ra):70
・本体重量:1Kg
・消費電力:6W
・素材・材質:樹脂、アルミ、スチール
・電源:AC100V
【サイズ】
高さ : 16.80 cm
横幅 : 18.80 cm
奥行 : 36.20 cm
重量 : 1.20 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
SWAN スワン電器 Noel 卓上LEDライト 昼白色LEDタイプ ナチュラル PEX-02NA
¥ 7531
SWAN スワン電器 Noel 卓上LEDライト 昼白色LEDタイプ ブラウン PEX-02BR
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落札価格7534円
809 入札履歴
終了
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