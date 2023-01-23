『スノーピーク(snow peak) フィールドバリスタ ミル CS-116【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月10日 09時 43分に出品され04月10日 09時 43分に終了予定です。即決価格は7,533円に設定されています。現在515件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
スノーピーク(snow peak) フィールドバリスタ ミル CS-116
【商品説明】
・サイズ:162×47×160(h)mm
・セット内容:本体、収納ケース
・収納サイズ:60×47×165(h)mm
・材質:ステンレス、鉄、セラミック、POM樹脂、天然木
・重量:240g
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落札価格7533円
515 入札履歴
終了
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