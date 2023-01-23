『アウトドアプロダクツ リュック モダン ネイティブ 無地 PC収納 大容量 ブラック(ネイティブ)【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月02日 03時 23分に出品され05月02日 03時 23分に終了予定です。即決価格は7,529円に設定されています。現在342件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
アウトドアプロダクツ リュック モダン ネイティブ 無地 PC収納 大容量 ブラック(ネイティブ)
【商品説明】
・PC収納可
・タテ49cmxヨコ30cmxマチ15cm
・ポケットの数:3(外側1/内側2)
・収納可能サイズ: A4サイズ収納可能
・留め具の種類: バックル
・表地: ポリエステル
・重量:640g
【サイズ】
高さ : 6.20 cm
横幅 : 43.39 cm
奥行 : 55.60 cm
重量 : 880.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7529円
342 入札履歴
終了
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