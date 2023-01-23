『デオシート しっかり超吸収 無香消臭タイプ スーパーワイド 15枚×4個(ケース販売)【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 09時 45分に出品され03月04日 09時 45分に終了予定です。即決価格は7,528円に設定されています。現在848件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

デオシート しっかり超吸収 無香消臭タイプ スーパーワイド 15枚×4個(ケース販売)



【商品説明】

・パッケージ重量:8.8

・原産国:中華人民共和国

・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :28×15×43.5cm

・本体重量:2kg



【サイズ】

高さ : 29.80 cm

横幅 : 41.60 cm

奥行 : 63.20 cm

重量 : 8.80 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。