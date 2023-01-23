『AQA(エーキューエー) ドルフィンカラー ブラック L KF2118G【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 20時 25分に出品され03月25日 20時 25分に終了予定です。即決価格は7,527円に設定されています。現在996件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
AQA(エーキューエー) ドルフィンカラー ブラック L KF2118G
【商品説明】
・MSサイズ:素足サイズ(22~24cm)、スノーケリングシューズサイズ(19cm)
・SSSサイズ:素足サイズ(17~19cm)
・SSサイズ:素足サイズ(19~21cm)
・Sサイズ:サイズ(21~23cm)、シューズサイズ(17~19cm)
・サイズ:SSS、SS、S、MS、M、L、XL
【サイズ】
高さ : 16.00 cm
横幅 : 27.00 cm
奥行 : 54.00 cm
重量 : 1.10 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7527円
996 入札履歴
終了
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