『ダイワ(DAIWA) 玉網 鮎ダモ V36 ブラック【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 02時 15分に出品され03月23日 02時 15分に終了予定です。即決価格は7,526円に設定されています。現在789件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ダイワ(DAIWA) 玉網 鮎ダモ V36 ブラック



【商品説明】

・枠径(cm): 36

・網カラー:ブラック

・網目(mm): 2



【サイズ】

高さ : 3.30 cm

横幅 : 42.90 cm

奥行 : 75.00 cm

重量 : 460.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。