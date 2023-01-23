『ダイワ(DAIWA) 玉網 鮎ダモ V36 ブラック【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 02時 15分に出品され03月23日 02時 15分に終了予定です。即決価格は7,526円に設定されています。現在789件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ダイワ(DAIWA) 玉網 鮎ダモ V36 ブラック
【商品説明】
・枠径(cm): 36
・網カラー:ブラック
・網目(mm): 2
【サイズ】
高さ : 3.30 cm
横幅 : 42.90 cm
奥行 : 75.00 cm
重量 : 460.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7526円
789 入札履歴
終了
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