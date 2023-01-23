『キプリング レディース リュック バックパック リュックサック kipling SEOUL S モスグリーン KI4082 88D【お歳暮】』はヤフオクでから05月02日 20時 25分に出品され05月02日 20時 25分に終了予定です。即決価格は7,525円に設定されています。現在746件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ブランド：キプリング KIPLING
型番：KI4082
カラー：88D（Green Moss)
素材：ナイロン
サイズ：約H35×W25×D16cm ショルダー長さ約82cm
重量：約480g
仕様：ファスナー開閉式
【内部】オープンポケットｘ1
【外部】ファスナーポケットｘ1
付属品：無し
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落札価格7525円
746 入札履歴
終了
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