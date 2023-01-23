『キプリング レディース リュック バックパック リュックサック kipling SEOUL S モスグリーン KI4082 88D【お歳暮】』はヤフオクでから05月02日 20時 25分に出品され05月02日 20時 25分に終了予定です。即決価格は7,525円に設定されています。現在746件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 ブランド：キプリング KIPLING

型番：KI4082

カラー：88D（Green Moss)

素材：ナイロン

サイズ：約H35×W25×D16cm ショルダー長さ約82cm

重量：約480g

仕様：ファスナー開閉式

【内部】オープンポケットｘ1

【外部】ファスナーポケットｘ1

付属品：無し

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ キプリング

レディース

リュック

バックパック

リュックサック

kipling

SEOUL

S

モスグリーン

KI4082

88D