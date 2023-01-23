『Sweet Mommy ギフトラッピング 授乳ケープ 大判 コットンレースフリル F ベージュストライプ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 07時 57分に出品され03月27日 07時 57分に終了予定です。即決価格は7,524円に設定されています。現在390件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 "画像出典元：「スウィートマミー」より引用"



【商品名】

Sweet Mommy ギフトラッピング 授乳ケープ 大判 コットンレースフリル F ベージュストライプ



【商品説明】

・【大人気！】【ご要望にお応えしギフトボックス付き】エプロンタイプの大判授乳ケープ (収納用巾着ポーチ付き)

・サイズ(cm)： 幅86， 幅(フリル込)112， 丈58， 丈(フリル込)71， ポーチ(縦)33， ポーチ(横)19

・品質：［ストライプ］ポリエステル82％、レーヨン15％、ポリウレタン3％［チェック］［フラワー］コットン100％［レース部分共通］コットン100％ [秋冬チェック]ポリエステル100％(裏地：オーガニックコットン100％)

・意匠登録済み商品：この商品はSweet Mommyによって意匠登録された、機能性・デザイン性に優れたオリジナル商品です。



【サイズ】

高さ : 1.50 cm

横幅 : 32.00 cm

奥行 : 35.00 cm

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。