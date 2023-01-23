ベッドインベッド ベビーベッド 枕付き 添い寝ベッド 寝返り防止 昼寝布団 ベッドガード 転落防止 新生児 赤ちゃん ベビー用寝具 インベッド 取り外し 洗える【新年の贈り物】

商品情報

赤ちゃんを寝かせておく、クーファンとしてはもちろん、おむつ替え、お昼寝マット、プレイマットに使える添い寝ベッド！

新生児〜寝返りをうつ前までのお子様にお使いいただけます。

お出かけ先での休憩に、リビングなどでのおひるねにも使えます。



セット:ベット＋枕 ベッド+枕+掛け布団

素材:綿

カラー:模様01〜模様16

サイズ:95*55*35cm



【注意】

サイズは人の手によって測っているため、1-3cmの誤差がある場合がございます。予めご了承下さいませ。

モニターの発色の具合によって実際のものと色が異なる場合がございます。実際の商品に近いカラーはカラーバリエーションをご参考にしてください。