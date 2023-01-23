『ベッドインベッド ベビーベッド 枕付き 添い寝ベッド 寝返り防止 昼寝布団 ベッドガード 転落防止 新生児 赤ちゃん ベビー用寝具 インベッド 取り外し 洗える【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月15日 04時 27分に出品され04月15日 04時 27分に終了予定です。即決価格は7,515円に設定されています。現在89件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
赤ちゃんを寝かせておく、クーファンとしてはもちろん、おむつ替え、お昼寝マット、プレイマットに使える添い寝ベッド！
新生児〜寝返りをうつ前までのお子様にお使いいただけます。
お出かけ先での休憩に、リビングなどでのおひるねにも使えます。
セット:ベット＋枕 ベッド+枕+掛け布団
素材:綿
カラー:模様01〜模様16
サイズ:95*55*35cm
【注意】
サイズは人の手によって測っているため、1-3cmの誤差がある場合がございます。予めご了承下さいませ。
モニターの発色の具合によって実際のものと色が異なる場合がございます。実際の商品に近いカラーはカラーバリエーションをご参考にしてください。
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落札価格7515円
89 入札履歴
終了
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