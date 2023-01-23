『日本茶 お茶 茶葉 静岡茶(青)100g×6袋セット 巣鴨のお茶屋さん 山年園【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 17時 52分に出品され03月30日 17時 52分に終了予定です。即決価格は7,511円に設定されています。現在514件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

日本茶 お茶 茶葉 静岡茶(青)100g×6袋セット 巣鴨のお茶屋さん 山年園



【商品説明】

・【原材料名】茶葉

・【商品名】静岡茶 青【商品区分】飲料【内容量】100g×6袋

・【店長の一言】見た目が豪華なので、贈り物に喜ばれます(^-^)

・静岡県掛川市開封後はお早めに召し上がりください。



【サイズ】

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※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。