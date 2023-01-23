『ウーフォス スポーツサンダル Ooriginal セージ【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月11日 10時 21分に出品され03月11日 10時 21分に終了予定です。即決価格は7,508円に設定されています。現在650件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ウーフォス スポーツサンダル Ooriginal セージ
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 9.50 cm
横幅 : 28.10 cm
奥行 : 33.90 cm
重量 : 370.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7508円
650 入札履歴
終了
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