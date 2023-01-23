『A&D 取引証明用 デジタルはかり SK-2000i-A3 ≪ひょう量:2000g 最小表示:2g(使用範囲:40g~2000g) 皿寸法:230(W【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月08日 02時 57分に出品され03月08日 02時 57分に終了予定です。即決価格は7,505円に設定されています。現在102件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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初期不良は、1週間以内にご連絡下さい。それ以降の対応は出来ませんので、ご注意下さい。
初期不良以外の故障は、メーカーにお問合せ下さい。
【商品概要】
使用地域:福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(八丈支庁管内、小笠原支庁管内を除く)、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県
ひょう量:2000g
目量:2g
使用範囲:40g~2000g
計量皿寸法:230(W)×190(D)mm
電源:ACアダプター(別売品 AX-TB196)、または単1乾電池6個(別売)
付属品:取扱説明書
測定方式:電気抵抗線式(ロードセル式)
精度等級:3級
【商品説明】
説明
商品紹介
取引証明用(検定済品) 精度等級3級
地域番号3
スケールボーイ
使いやすい簡単操作
大型液晶表示
大きな計量皿(230x190mm)
オートパワーオフ。
風袋引き機能。
【当店からの連絡】
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落札価格7505円
102 入札履歴
終了
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