A&D 取引証明用 デジタルはかり SK-2000i-A3 ≪ひょう量:2000g 最小表示:2g(使用範囲:40g~2000g) 皿寸法:230(W【コストコ お買い得】

商品情報

当店は紙での領収書の発行は行っておりません

初期不良は、1週間以内にご連絡下さい。それ以降の対応は出来ませんので、ご注意下さい。

初期不良以外の故障は、メーカーにお問合せ下さい。







【商品概要】

使用地域:福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(八丈支庁管内、小笠原支庁管内を除く)、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県

ひょう量:2000g

目量:2g

使用範囲:40g~2000g

計量皿寸法:230(W)×190(D)mm

電源:ACアダプター(別売品 AX-TB196)、または単1乾電池6個(別売)

付属品:取扱説明書

測定方式:電気抵抗線式(ロードセル式)

精度等級:3級



【商品説明】

説明



商品紹介



取引証明用(検定済品) 精度等級3級

地域番号3

スケールボーイ

使いやすい簡単操作

大型液晶表示

大きな計量皿(230x190mm)

オートパワーオフ。

風袋引き機能。





【当店からの連絡】