『Litake 多機能防災ラジオ LEDライト 8000mAh 大容量 ソーラーラジオ AM/FM ワイドFM SOS USB充電 スマホ充電【2024年最新】 』はヤフオクでから03月17日 07時 48分に出品され03月17日 07時 48分に終了予定です。即決価格は7,504円に設定されています。現在558件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Litake 多機能防災ラジオ LEDライト 8000mAh 大容量 ソーラーラジオ AM/FM ワイドFM SOS USB充電 スマホ充電
【商品説明】
・【FM/AM高感度受信&周波数】AM/FM(AM:520kHz〜1710KHz FM:87.0MHz〜108MHz)ラジオの標準機能が搭載され、受信感度が良くて聴きやすいクリアな音声を楽しめるます。ワイドFM(FM補完放送)に対応できるため、AM放送が入りづらい場所でもクリアに聞こえる。FM / AM防災ラジオは事前に防災対策を把握して、災害時に重要な現状情報確保をできるようにお手伝いします。
・【SOSアラート＆高輝度三段階調整COB LED懐中電灯 】SOS緊急警報とブザー機能が搭載されて、緊急災害が発生した場合は、SOSの点滅照明と大音量アラームにより、救助員に自分の居場所を伝える事に役立ちま
【サイズ】
高さ : 7.96 cm
横幅 : 9.76 cm
奥行 : 17.49 cm
重量 : 620.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7504円
558 入札履歴
終了
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