『【送料無料】UCC クラスワン 220g 瓶 1ケース（12本）〔代引不可〕【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月19日 15時 08分に出品され03月19日 15時 08分に終了予定です。即決価格は7,504円に設定されています。現在882件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】 UCC クラスワン 220g 瓶 1ケース（12本） 【ジャンル・特徴】 【インスタント】牛乳に負けないコクと、スッキリしたキレが楽しめます。 [ 352579 ]